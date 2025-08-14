Il nuovo report di Brand Finance certifica l'andamento dei marchi storici in Serie A con una crescita del 5% dell'Inter, un Milan stabile e una Juventus in calo del 13%. Le italiane, riporta La Gazzetta dello Sport, fanno comunque segnare valori nettamente distanti dalle prime della classe in Europa.

Il Real Madrid vale 1,9 miliardi di euro con un +14%, il Barcellona è secondo a 1,7 miliardi (+11%). Le italiane sono a 505 milioni la Juventus, 479 l'Inter, 401 il Milan. Tutte fuori dalla top ten d'Europa.

“Il calcio italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dentro che fuori dal campo - spiega Lorenzo Coruzzi, Valuation Director di Brand Finance: La Serie A, tra le leghe più prestigiose d’Europa, si distingue per la sua eredità storica, ma affronta una sfida cruciale: è l’unica tra le Top Five europee a non vantare un brand calcistico con un valore superiore al miliardo di euro. Un segnale chiaro della necessità di rafforzare la competitività commerciale”.