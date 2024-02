Dopo un avvio di stagione in salita, più di ambientamento e recupero di preparazione che per reali problemi, Benjamin Pavard si è preso definitivamente l'Inter. Non lo ha fermato nemmeno il brutto infortunio a Bergamo contro l'Atalanta, 40 giorni di stop dopo i quali è tornato alla grande in campo.

Quella con la Juve, ricorda Tuttosport, sarà la sesta partita di fila da titolare dopo il suo ritorno a tutti gli effetti. Partite in cui l'Inter ha preso gol contro Verona e Monza, ma con i brianzoli il risultato era praticamente chiuso, mentre non ha concesso reti a Lazio, Napoli e Fiorentina, avversari non banali, con Pavard arrivato alla media di 6,7 in pagella sul quotidiano sportivo.

Anche fuori dal campo il suo impatto è stato molto positivo. Abita a Milano a pochi passi dalla sede del club, e ha legato già molto con tutti i compagni, conoscendo già Sommer e Thuram. Bravo Inzaghi a spingere tanto per il suo acquisto e ad elogiarlo, giustamente, per le sue doti.