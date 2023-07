Si accende la sfida di mercato a tre fra Inter, Juventus e Atalanta per Emil Holm. Tuttosport, che non esclude eventuali inserimenti del Napoli e cita tra le squadre interessate anche il Borussia Dortmund, sottolinea come il giocatore sia tornato ad allenarsi regolarmente dopo un intervento chirurgico subito lo scorso 27 aprile.

L'Atalanta ha fatto una proposta da 7 milioni ed è l'unica ad aver messo sul piatto una cifra. Lo Spezia ne vuole di più e dovrà versare anche il 50% della rivendita al Sonderjyske. Difficile, anche per questo, l'introduzione di contropartite tecniche.