La Gazzetta dello Sport "cerca l’anti-Inter", ruolo che potrebbe essere definito dalla partita di domani a Napoli tra la squadra di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri: "Per me lo scudetto è dei nerazzurri" ha premesso Nando De Napoli proprio alla Rosea, dove ha espresso le sue sensazioni prima del match del Maradona e parlato della lotta scudetto in generale, discorso che coinvolge i nerazzurri che potrebbero perdere il vantaggio nella lotta al titolo "nel complicato caso di un crollo, nel quale non credo. A me sembrano troppo forti, nonostante qualche battuta a vuoto - ha aggiunto l'ex calciatore dei partenopei sulla squadra di Chivu -. Però ho vissuto sulla mia pelle una rimonta inaspettata, altre ce ne sono state: giusto lasciare aperta la porticina".

Non andremo per le lunghe, per capire.

"Credo proprio di no. Le prossime due giornate saranno decisive. Ma avremo indicazioni importantissime in questo turno. A me sembra improbabile che un vantaggio così possa essere dilapidato e resto dell’opinione che Chivu possa resistere. E poi torna Lautaro...".