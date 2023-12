Tajon Buchanan e l'Inter sono promessi sposi. Lo scrive oggi Tuttosport: col Bruges c'è ancora distanza ma Inzaghi potrebbe avere il ragazzo a disposizione già per Inter-Verona del 6 gennaio. Gli intermediari stanno lavorando, i belgi chiedono 12 milioni contro gli 8 proposti dai nerazzurri, che hanno già il sì del giocatore per un contratto di quattro anni e mezzo. Superato lo scoglio dell'inserimento del Manchester City, sarà un prestito con obbligo di riscatto come fu ai tempi per Gosens dall'Atalanta. Serve un'autorizzazione da parte di Steven Zhang che verrà chiesta quando si ridurrà la distanza sulle cifre.

Servirà un probabile periodo di adattamento, anche perché di recente Buchanan ha giostrato da terzino in una difesa a quattro, ruolo non particolarmente gradito. Anche per questo Inzaghi vorrebbe prima possibile il ragazzo a disposizione con l'obiettivo di completare "l'addestramento" prima della Supercoppa.