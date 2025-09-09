Gleison Bremer contro Manuel Akanji. Juventus-Inter sarà anche questo, la sfida tra i due colossi della difesa, uno dei quali non ha ancora esordito con la nuova maglia, lo svizzero.

I numeri, come si legge oggi su Tuttosport, dimostrano che lo juventino incide molto sulle fortune della sua squadra: con il brasiliano il campo, i bianconeri non prendono gol da otto partite in campionato. Ora c'è il crash test del derby d'Italia, da affrontare per la Juventus con una retroguardia in cui Gatti sta crescendo, ma Kelly appare ancora indietro.

Dalla parte opposta Chivu punta sulla reazione dei suoi e dovrebbe lanciare Akanji da braccetto dal 1' al posto dell'incerto Bisseck. Allo svizzero dovranno bastare tre sedute coi compagni per immergersi nel clima del derby d'Italia, ma ha l'esperienza dalla sua, oltre che forza fisica, abilità nell'uno contro uno e capacità di giocare in varie posizioni in difesa. Al Manchester City si è rilevato anche uno dei migliori difensori della Premier per passaggi riusciti (94%).