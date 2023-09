Si sono concluse le partite valide per la prima giornata di Champions League con fischio d'inizio alle 21. La Lazio di Maurizio Sarri pareggia in casa contro l'Atletico Madrid di Simeone (1-1 il risultato finale) grazie ad un gol da centravanti puro del portiere Provedel all'ultimo secondo. Un finale davvero incredibile. Nello stesso girone il Feyenoord ha la meglio sul Celtic. Il Manchester City rimonta la Stella Rossa, a sorpresa in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco: 3-1 il risultato finale in favore della squadra campione d'Europa. Manita del Barcellona all'Anversa, vittoria importante del Psg contro il Borussia Dortmund (2-0 a segno l'ex Inter Hakimi). Vince anche il Porto (3-1 contro lo Shakhtar).

Ecco i risultati delle sifde delle 21:



Psg-Borussia Dortmund 2-0

Lazio-Atletico Madrid 1-1

Shakhtar-Porto 1-3

Barcellona-Anversa 5-0

Feyenoord-Celtic 2-0

Manchester City-Stella Rossa 3-1