I comitati di San Siro non si fermano. Come riporta oggi Il Giorno, infatti, le associazioni del territorio contrarie alla vendita dello stadio e alla sua demolizione hanno chiamato in causa il Consiglio nazionale del notariato, che tra oggi e la prossma settimana dovrebbe dare parere sull'atto di compravendita.
Nella richiesta si cita un verbale di collaudo provvisorio del 10 ottobre 1955 che certificherebbe l'uso delle gradinate del secondo anello in ogni ordine di posto già dall'11 settembre di quello stesso anno. Il vincolo storico, secondo il Comune, parte invece dal collaudo definitivo e non dall'esecuzione dell'opera. L'obiettivo dei comitati è bloccare il rogito per la vendita ai club.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 30 ottobre 2025 alle 12:28
Pagelle TS - Bastoni il migliore in difesa, Calhanoglu da 8, Barella arruffone. Sozza e Comuzzo, stesso votaccio
TS - Un tempo scolastico, poi l'Inter fa valere la stazza. E c'è un rigore che solo Sozza non ha visto
GdS - Il ritorno della Curva Nord: l'Inter ne aveva bisogno. Striscione unico "Secondo anello verde Milano"
La Nazione - Fiorentina, con l'Inter duello impari sulla carta. Ma c'è chi può reggere il colpo come De Gea
