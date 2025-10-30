I comitati di San Siro non si fermano. Come riporta oggi Il Giorno, infatti, le associazioni del territorio contrarie alla vendita dello stadio e alla sua demolizione hanno chiamato in causa il Consiglio nazionale del notariato, che tra oggi e la prossma settimana dovrebbe dare parere sull'atto di compravendita.

Nella richiesta si cita un verbale di collaudo provvisorio del 10 ottobre 1955 che certificherebbe l'uso delle gradinate del secondo anello in ogni ordine di posto già dall'11 settembre di quello stesso anno. Il vincolo storico, secondo il Comune, parte invece dal collaudo definitivo e non dall'esecuzione dell'opera. L'obiettivo dei comitati è bloccare il rogito per la vendita ai club.