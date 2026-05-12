Quella di domani sera sarà una sfida tra Lazio e Inter completamente diversa rispetto a quella di campionato. Ne è convinto anche Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A a margine del Charity Gala Dinner di Roma: "C'è in palio un trofeo che sta bene nelle bacheche, importante. Ma soprattutto è una sfida completamente diversa perché lo spirito in queste gare è differente; prima erano tutte e due adagiate su un risultato sicuro".

Sia Chivu che Sarri possono essere soddisfatti della loro stagione?

"Sicuramente. Sarri inizialmente ha avuto dei problemi, ha dovuto mettere in moto tutte le sue idee e farle recepire dalla squadra. Anche Chivu ha avuto problemi iniziali, la squadra ha avuto qualche momento non felice. Ma entrambi, con la sincerità e la bravura di entrare nella testa dei giocatori, sono riusciti a raggiungere diversi obiettivi: Chivu vincendo il campionato, la Lazio arrivando alla finale di Coppa Italia".

Chi vede favorita per la corsa Champions?

"Inter e Napoli sono tranquille, le altre stanno in lotta perché se sbagli una partita sei superato. Stanno dando grande interesse a questo campionato".

Come vede il futuro di Allegri al Milan?

"Dipenderà dalle scelte della società, ha fatto una prima parte di campionato bellissima poi si è arenato. Negli ultimi 25 minuti della gara contro l'Atalanta però la squadra mi sembra abbia capito cosa deve fare. Sarà interessante vedere se nelle prossime due sarà così, potenzialmente il Milan ce la può fare però nel calcio è palo dentro, palo fuori; l'altro giorno una traversa e un palo, tutt'e due fuori".