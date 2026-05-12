Anche Lautaro Martinez completa il suo peregrinaggio mediatico pre-finale di Coppa Italia con le parole ad Inter TV:

Come si vivono queste ultime ore prima della finale?

"Sarà una partita molto importante, una finale. Quindi saranno ore intense ma le viviamo con tranquillità, mancano le ultime ore per pulire i dettagli. Siamo pronti".

Che finale ti aspetti, anche dalla Lazio?

"Una gara diversa, con lo stadio pieno con tanti tifosi laziali. Sarà una finale molto impegnativa, loro sono bene organizzati tatticamente; noi però dobbiamo sviluppare bene il nostro piano di giocoe approfittare di quello".

Cosa dirai ai tuoi compagni?

"Non mi viene in mente niente ora, domani in spogliatoio uscirà tutto da dentro".