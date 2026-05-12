Dopo il discorso dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che nel pomeriggio di oggi ha ospitato i campioni d'Italia al Quirinale insieme all'avversaria che i nerazzurri domani affronteranno in finale di Coppa Italia, i rispettivi presidenti delle due compagini domani in campo hanno omaggiato il Presidente. Prima Claudio Lotito, poi il numero uno dei Campioni d'Italia ha consegnato a Mattarella "il Palmares delle nostre vittorie, che sono state tante e questo è il nostro gagliardetto" come ha detto Marotta alla consegna degli omaggi prima di rivolgere un semplice "grazie di tutto, Presidente". 

Sezione: Focus / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 18:25
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi