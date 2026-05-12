Dopo il discorso dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che nel pomeriggio di oggi ha ospitato i campioni d'Italia al Quirinale insieme all'avversaria che i nerazzurri domani affronteranno in finale di Coppa Italia, i rispettivi presidenti delle due compagini domani in campo hanno omaggiato il Presidente. Prima Claudio Lotito, poi il numero uno dei Campioni d'Italia ha consegnato a Mattarella "il Palmares delle nostre vittorie, che sono state tante e questo è il nostro gagliardetto" come ha detto Marotta alla consegna degli omaggi prima di rivolgere un semplice "grazie di tutto, Presidente".