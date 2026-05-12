L'estenuante giro mediatico di interviste prepartita di Cristian Chivu si conclude con le parole a Inter TV.

Come si vivono queste poche ore prima della finale?

"Sereni, tranquilli, come sempre abbiamo dimostrato in stagione. È una finale e la trattiamo come tale, ma la preparazione alla partita non cambia".

Come si aspetta che giocherà la Lazio domani?

"Anche per loro è una finale, sappiamo che importanza ha per le loro ambizioni. Vogliono giocare in Europa l'anno prossimo, poi sicuramente una finale ti dà e ti toglie molte energie. Sappiamo che quella di domani sarà una partita molto diversa da quella di sabato".

Da allenatore, cosa si dice ai giocatori per distendere i nervi?

"Di godersi quelli che si sono guadagnati e meritati, di stare sereni e viverla in maniera pacata come sempre".