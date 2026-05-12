"Conosciamo il valore dell'Inter, lo abbiamo visto nel corso del campionato che ha vinto meritatamente. Ora immagino che la squadra di Chivu voglia fare la doppietta, ma La Lazio è un cliente scomodo". Così Ciro Ferrara, ex difensore di Juve e Napoli, parlando a Radio TV Serie A, alla vigilia della finale di Coppa Italia dell'Olimpico di Roma.

Parlando delle difese delle due squadre, Ferrara ha aggiunto: "Potrebbe essere più decisiva quella dei biancocelesti per il tipo di partita che mi aspetto. Akanji? Si è inserito in una difesa forte, risultando determinante. Ha contribuito con il suo apporto alla vittoria dello scudetto. L'Inter si è dimostrata superiore a tutte in Italia, lo certificano i numeri".