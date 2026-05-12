"Conosciamo il valore dell'Inter, lo abbiamo visto nel corso del campionato che ha vinto meritatamente. Ora immagino che la squadra di Chivu voglia fare la doppietta, ma La Lazio è un cliente scomodo". Così Ciro Ferrara, ex difensore di Juve e Napoli, parlando a Radio TV Serie A, alla vigilia della finale di Coppa Italia dell'Olimpico di Roma.

Parlando delle difese delle due squadre, Ferrara ha aggiunto: "Potrebbe essere più decisiva quella dei biancocelesti per il tipo di partita che mi aspetto. Akanji? Si è inserito in una difesa forte, risultando determinante. Ha contribuito con il suo apporto alla vittoria dello scudetto. L'Inter si è dimostrata superiore a tutte in Italia, lo certificano i numeri". 

Sezione: News / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 22:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.