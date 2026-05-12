A margine della conferenza stampa, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset per presentare questa finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Come state vivendo i momenti che vi separano da questa partita?

"Non vediamo l'ora di scendere in campo domani, abbiamo fatto un bellissimo percorso e abbiamo preparato bene la partita. Siamo carichi per giocare".

Cosa non bisognerà fare domani e cosa va fatto per invertire la tendenza vista in campionato?

"Sarà un'altra partita, conteranno tanti fattori. Quello che non deve mancare è l'atteggiamento; sabato magari non avevamo troppi stimoli ma domani sarà impossibile non averne quindi dobbiamo mettercela tutta".

Come si fa a non pensare al derby?

"Al derby penseremo da giovedì mattina, domani penseremo solo alla Coppa".

Il pubblico può fare la differenza?

"Sappiamo che i nostri tifosi sono un'arma in più, domani sarà bello rivederli e sappiamo che possiamo contare su di loro".

E la Lazio quanto può contare sul suo capitano?

"Per me e per la squadra domani può essere la partita della svolta, metteremo quello che abbiamo in campo. Giocheremo contro i più forti del campionato però ce la metteremo tutta. Siamo carichi, fiduciosi e contenti di giocare questa partita".

Cosa vi ha lasciato l'incontro con Mattarella?

"È stato emozionante sentire le sue parole, è sempre bello assistere a questi momenti di sport. Belle anche le parole di Sarri e Chivu, oltre che dell'arbitro Guida. È stata una bella giornata, ma ora mettiamo la testa sulla partita".