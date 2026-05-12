Le prime parole di Lautaro Martinez a Radio Serie A sono dedicate al tecnico Cristian Chivu, artefice di questo gruppo straordinario: "Sicuramente il mister ci ha dato tantissimo a livello di energia, di consapevolezza e leadership. Ha una personalità forte ma al tempo stesso ci fa sorridere e ci fa lavorare con calma. Questo si è visto durante l'anno".

Come arriva l'Inter a questa finale?

"Abbiamo lavorato bene, recuperando fisico ed energie quindi in queste ultime ore abbiamo preparato la gara nel modo corretto. Sono contento perché ho visto un gruppo che vuole continuare a raggiungere traguardi quindi oggi sono contento di questo, siamo pronti per domani".

Quanto sarà importante aggiungere questa Coppa Italia in bacheca per lui e per l'Inter?

"Abbiamo già vinto tanti trofei da quanto sono arrivato, per me è un motivo di orgoglio perché lavoro ogni giorno per portare nuovi trofei all'Inter".