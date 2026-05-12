Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 13 giocatori per un turno in relazione agli incontri della 36/a giornata. Quattro erano stati espulsi: Alessio Romagnoli (Lazio), Sascha Britschgi (Parma), Rosen Bozhinov e Felipe Loyola (Pisa). Gli altri erano diffidati e si tratta di Isak Hien (Atalanta), Jhon Lucumi (Bologna), Zé Pedro (Cagliari), Pervis Estupinan, Rafa Leao e Alexis Saelemaekers (Milan) Matteo Politano (Napoli), Gvidas Gineitis (Torino) e Kingsley Ehizibue (Udinese). Entra nell'elenco dei diffidati Henrikh Mkhitaryan, ammonito contro la Lazio per la settima volta in questa stagione.