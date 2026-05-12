Collegamento speciale dall'Olimpico con l'inviato di FcInterNews alla vigilia di Lazio-Inter, dopo le conferenze stampa di Chivu e Lautaro. La squadra nerazzurra va a caccia della decima Coppa Italia della sua storia dopo aver vinto il 21esimo scudetto.

Arrivano notizie importantissime su Thuram, crescono le speranze per vederlo dal 1' al fianco di Lautaro. Un solo dubbio di formazione a 24 ore dalla sfida. Tutti gli aggiornamenti nel video. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 20:35
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.