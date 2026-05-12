Marcus Thuram gioca e dal primo minuto. La Gazzetta dello Sport va oltre le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa e annuncia che, salvo contrattempi dell’ultim’ora, il tecnico nerazzurro ha deciso di schierare l'attaccante francese da titolare nella formazione della finale. L’Inter dunque recupera il suo attaccante, che affiancherà Lautaro in attacco proprio come nel test di sabato contro la Lazio.

L’allarme è rientrato in mattinata, quando Thuram ha effettuato un’ecografia di controllo che non ha evidenziato problemi muscolari. Nell’allenamento di lunedì il giocatore aveva sentito un fastidio che gli ha suggerito di fermarsi in tempo. Ma la rifinitura è andata bene scongiurando ogni rischio di forfait. Resta da vedere se Thuram potrà giocare tutta la partita, ma dal primo minuto ci sarà.