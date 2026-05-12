Cristian Chivu parla alla vigilia della gara contro la Lazio anche ai microfoni di Radio TV Serie A. Spiegando qual è la chiave per quest'Inter ancora famelica nonostante lo Scudetto già conquistato: "Il segreto sta nel non staccare la spina, mantenere le ambizioni e tutto quello che è stato il percorso e quello che ci siamo meritati. Ci siamo guadagnati una finale e bisogna onorarla giocando per vincerla. Che sia una vittoria o una sconfitta, io penso sempre all'atteggiamento della squadra, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Ho dei ragazzi meravigliosi che dopo qualche festeggiamento di una settimana fa sono tornati a lavorare col piglio giusto, consapevoli del fatto che dobbiamo onorare le partite rimaste in campionato e la finale di domani sera".

Domani avrà di fronte Maurizio Sarri, per il quale il tecnico rumeno ha parole importanti: "Non ha bisogno dei miei elogi, sappiamo tutti che è un maestro e tutti noi possiamo imparare da lui. Con la Lazio ha fatto un grande lavoro, nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione ha mantenuto un livello alto e creato una squadra che può mettere in difficoltà chiunque".