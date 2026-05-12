La Lega Calcio Serie A, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, ha organizzato una 'Charity Gala Dinner' in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e della Conferenza Episcopale Italiana, per il finanziamento di progetti dedicati alla comunità e all’inclusione sociale.

Un appuntamento speciale, che vedrà il mondo del calcio unito in una sola grande squadra, con la Lega Calcio Serie A che conferma il proprio impegno a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro finanziando l’ottava borsa di studio nel ricordo di "Federica Cipolat Mis”, giovane dipendente di Lega Calcio Serie A scomparsa prematuramente nel 2017, da assegnare a un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno.

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia colpisce oltre 55.900 donne ogni anno, una donna su otto nell’arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’89,5%, una delle più alte in Europa.

Oltre a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, quest’anno la Lega Calcio Serie A ha deciso di supportare anche la Conferenza Episcopale Italiana, per il finanziamento di progetti dedicati alla comunità e all’inclusione sociale. La CEI rappresenta da sempre una realtà impegnata nel sostegno delle comunità locali, nella promozione di percorsi educativi e inclusivi e nello sviluppo di iniziative a favore dei più giovani.

Nello specifico, saranno realizzati interventi di riqualificazione e costruzione di campetti da calcio presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di San Giovanni in Persiceto e la Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna, con l’obiettivo di restituire ai ragazzi luoghi di aggregazione, sport e crescita.

“Il calcio ha una capacità unica di unire persone, comunità e passioni. Con questa Charity Gala Dinner vogliamo dare un segnale concreto di responsabilità sociale, sostenendo due realtà di assoluto valore come Fondazione AIRC e la Conferenza Episcopale Italiana. Siamo orgogliosi di poter contribuire ancora una volta alla ricerca scientifica, nel ricordo di Federica Cipolat Mis, e allo stesso tempo promuovere progetti dedicati ai giovani, all’inclusione e alla crescita delle comunità attraverso un contributo che la CEI utilizzerà per realizzare campetti di calcio negli oratori. La Lega Calcio Serie A crede fortemente che il calcio possa e debba essere uno strumento di solidarietà, partecipazione e opportunità per tutti”, ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli.

Nel corso della serata sarà consegnato al Parma Calcio 1913 il premio “Fondazione Roma - Il Valore del Gioco”. Il riconoscimento, istituito da Fondazione Roma e Lega Calcio Serie A, premia la Società della Serie A Enilive che nel corso della stagione sportiva si è distinta per correttezza, rispetto delle regole ed etica sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco.

L'evento è in programma stasera a Villa Miani, Roma, dalle 19.30.