Omaggi in onore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella offerti dalla Lazio e dall'Inter che hanno portato qualche tributo in occasione dell'ospitalità di oggi al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico. Maglia biancoceleste e targa commemorativa della partita di domani consegnate dall'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri e anche da parte dei nerazzurri che per mano del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu consegna al numero uno della Repubblica italiana la maglia che i campioni d'Italia indosseranno in finale: "Da parte nostra la maglia che useremo domani sera e abbiamo anche un gagliardetto, grazie mille e viva il lupo" dice brevemente il tecnico dei meneghini dopo il lungo discorso rivolto qualche minuto prima (RILEGGI QUI LE PAROLE DI CHIVU) e dopo il palmares consegnato da Marotta (LEGGI QUI).