Omaggi in onore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella offerti dalla Lazio e dall'Inter che hanno portato qualche tributo in occasione dell'ospitalità di oggi al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico. Maglia biancoceleste e targa commemorativa della partita di domani consegnate dall'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri e anche da parte dei nerazzurri che per mano del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu consegna al numero uno della Repubblica italiana la maglia che i campioni d'Italia indosseranno in finale: "Da parte nostra la maglia che useremo domani sera e abbiamo anche un gagliardetto, grazie mille e viva il lupo" dice brevemente il tecnico dei meneghini dopo il lungo discorso rivolto qualche minuto prima (RILEGGI QUI LE PAROLE DI CHIVU) e dopo il palmares consegnato da Marotta (LEGGI QUI).

Sezione: News / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 18:35
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi