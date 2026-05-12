Omaggi in onore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella offerti dalla Lazio e dall'Inter che hanno portato qualche tributo in occasione dell'ospitalità di oggi al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico. Maglia biancoceleste e targa commemorativa della partita di domani consegnate dall'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri e anche da parte dei nerazzurri che per mano del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu consegna al numero uno della Repubblica italiana la maglia che i campioni d'Italia indosseranno in finale: "Da parte nostra la maglia che useremo domani sera e abbiamo anche un gagliardetto, grazie mille e viva il lupo" dice brevemente il tecnico dei meneghini dopo il lungo discorso rivolto qualche minuto prima (RILEGGI QUI LE PAROLE DI CHIVU) e dopo il palmares consegnato da Marotta (LEGGI QUI).
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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