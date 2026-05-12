Dopo che anche la Lega B ha annunciato il suo appoggio, Giovanni Malagò ha sciolto le riserve e accetta il ruolo di candidato alla presidenza FIGC. A comunicarlo è lo stesso ex presidente del CONI: "Lo avevo detto e sono stato di parola. Per rispetto istituzionale della presidente CIO Kirsty Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza", le parole riportate dall'ANSA.

Questo il comunicato col quale la Lega di Serie B ha ufficializzato il proprio sostegno a Malagò: "La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale”.