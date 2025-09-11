Sono ben 680 i minuti in più che gli interisti hanno accumulato in più rispetto ai colleghi juventini in questa sosta nazionali. Tre uomini di Chivu hanno giocato tutte e due le partite con le rispettive selezioni: si tratta di Bastoni, Dumfries e Akanji.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ultimo a rientrare alla base è Lautaro che di minuti ne ha giocati in tutto 79, mentre si è fermato a 70 il gemello Thuram. In tutto sono stati 1.565. Per la Juventus, invece, i minuti complessivi sono stati 885, quasi la metà. Però per Tudor c'è da incassare il ko di Conceiçao, rientrato in anticipo dal ritiro del Portogallo per un fastidio muscolare che lo pone a forte rischio per il derby d’Italia, anche se gli esami strumentali al J Medical non hanno evidenziato lesioni.

