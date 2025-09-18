"Un piede per svegliarsi nel modo giusto in Champions dopo l’incubo di Monaco, un altro per rimettersi a correre dopo le batoste con Udinese e Juventus, e l’Inter può sgranchirsi la schiena e tornare a guardare al futuro con ottimismo". La Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza anche emotiva del successo di Amsterdam.

In particolare, per Cristian Chivu una soddisfazione necessaria dopo i due ko di fila in campionato che rischiavano di mettere qualche dubbio di troppo nella testa della squadra. "Sotto il caschetto non c’erano i cattivi pensieri che una partenza shock come quella dei nerazzurri in campionato avrebbe potuto generare, sotto il caschetto c’era la vera Inter, solida e cinica come ai vecchi tempi. E soprattutto vincente: se il nodo da sciogliere, per dirla con il tecnico, stava nel risultato e non nelle prestazioni, allora c’è da essere soddisfatti", spiega la rosea.