Un gol di Scalvini, revisionato al Var per diversi minuti, basta all'Atalanta per rendere amaro il ritorno di Gasperini a Bergamo. Vince la Dea 1-0, la Roma non riesce a staccarsi dalla Juventus dal quarto posto a quota 33 punti.

Sempre nel primo tempo un altro episodio da moviola che farà tanto discutere, con la rete bergamasca del 2-0 di Scamacca annullata dopo un altro lungo consulto al Var per fuorigioco. L'Atalanta si rilancia in classifica dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato, salendo a quota 25 punti. 

Sezione: News / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 23:00
Autore: Raffaele Caruso
