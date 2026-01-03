Negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Bremer, tracciando un paragone con Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter. Il difensore brasiliano è tornato da poco in campo dopo un lungo infortunio. 

"Io considero Lautaro come il miglior centravanti del nostro campionato. Altrettanto Bremer lo è fra i difensori. E quindi la capacità che ha Lautaro di essere decisivo per la sua squadra, ce l'ha anche Bremer nella Juventus. Sono quei giocatori che ti spostano gli equilibri", le sue parole. 

Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 22:30
Autore: Raffaele Caruso
