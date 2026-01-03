Negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini ha parlato di Bremer, tracciando un paragone con Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter. Il difensore brasiliano è tornato da poco in campo dopo un lungo infortunio.

"Io considero Lautaro come il miglior centravanti del nostro campionato. Altrettanto Bremer lo è fra i difensori. E quindi la capacità che ha Lautaro di essere decisivo per la sua squadra, ce l'ha anche Bremer nella Juventus. Sono quei giocatori che ti spostano gli equilibri", le sue parole.