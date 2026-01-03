In un'intervista rilasciata al Correio da Manhã Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato dei portoghesi Joao Felix e Joao Cancelo, passati entrambi dalla Catalogna. Il secondo è conteso sul mercato proprio dai blaugrana e l'Inter.

"Giocatori portoghesi che mi piacerebbe vedere al Barcellona? Li ho già visti. Ho visto quelli che mi piacciono di più, che sono João Félix e João Cancelo. João Félix... mi è piaciuto e mi piace ancora moltissimo. Mi è sempre piaciuto, è davvero un giocatore diverso. Al Barcellona, ​​penso che avrebbe avuto più successo se avesse giocato con più regolarità. Se tornerà mai? Non lo so, non lo so. Mi piace João. E anche Cancelo".