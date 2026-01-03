Diamo uno sguardo a qualche statistica interessante in vista della sfida di domani sera tra Inter e Bologna. I felsinei, come evidenzia Opta, non vincono da 4 partite in campionato e sotto la gestione di Italiano solo una volta i rossoblu hanno registrato almeno 5 match consecutivi senza successi in Serie A. Nonostante il raggiungimento della finale di Supercoppa italiana, i felsinei vogliono riscattarsi con istanza immediata.