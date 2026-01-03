Valentin Carboni sarà un nuovo giocatore del Racing. In Argentina sono sicuri: è stato trovato l'accordo definitivo tra il club argentino e l'Inter. La formula, secondo quanto riportato da più fonti, è quella del prestito annuale senza diritto di riscatto in favore del club di Milito. Proprio il Principe ha svolto un ruolo cruciale nella trattativa. Carboni ripartirà dunque dall'Argentina dopo la parentesi deludente al Genoa.