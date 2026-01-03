L'ex calciatore Michelangelo Rampulla, intercettato da TMW Radio, ha parlato così della lotta Scudetto: "In questo momento credo che Conte e il Napoli, ma anche Allegri e il Milan sono quelli con più esperienza. Senza nulla togliere agli altri. Questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici. Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì. Anche se l'Inter è favorita".
Sezione: News / Data: Sab 03 gennaio 2026 alle 22:45
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Il paragone di Giaccherini: "Bremer come Lautaro: sono i migliori in Serie A, ti spostano gli equilibri in campo"
Footmercato - Tiago Gabriel stupisce, Barcellona e Bayern si iscrivono alla corsa: ecco la posizione del Lecce
Altre notizie
Sabato 03 gen
- 23:00 Il ritorno di Gasperini a Bergamo è amaro, l'Atalanta vince tra le polemiche: Roma ko 1-0
- 22:52 Barcellona, Laporta e la nostalgia per i portoghesi: "Cancelo mi piace. Lui e Joao Felix..."
- 22:45 Lotta Scudetto, l'analisi di Rampulla: "Inter favorita, ma Conte e Allegri hanno più esperienza"
- 22:30 Il paragone di Giaccherini: "Bremer come Lautaro: sono i migliori in Serie A, ti spostano gli equilibri in campo"
- 22:15 Dall’Argentina - Carboni-Racing, accordo trovato. L’affare ai dettagli: ecco la formula
- 22:00 Bologna senza vincere in A da 4 partite: la statistica che preoccupa Italiano
- 21:45 Footmercato - Tiago Gabriel stupisce, Barcellona e Bayern si iscrivono alla corsa: ecco la posizione del Lecce
- 21:30 Inter-Bologna, apertura dei cancelli alle 18.45: tutte le info per i tifosi
- 21:15 Le "frecciate" come il "rumore dei nemici": un'altra lectio magistralis di Chivu
- 21:00 Juventus, Bremer dopo l'1-1 contro il Lecce: "David è sfigato. Queste partite mi preoccupano"
- 20:46 Juventus, Spalletti: "David è un rigorista, non è stata una concessione. Ma la prossima volta forse interverrò"
- 20:32 L'Arsenal tenta la fuga in Premier, Bournemouth rimontato: 3-2 in attesa di City-Chelsea
- 20:18 Sky - Inter-Bologna, Chivu pronto a riproporre l'undici titolare di Bergamo: Zielinski favorito su Mkhitaryan. La probabile
- 20:04 David sbaglia il rigore, Yildiz colpisce il palo all'ultimo: il Lecce ringrazia e ferma la Juventus allo Stadium
- 19:50 Bologna, la lista dei 26 convocati di Italiano: out Skorupski e Bernardeschi. Cambiaghi c'è
- 19:36 Club Bruges, Stankovic non si ferma: eletto MVP del mese di dicembre
- 19:22 Gambizzato il fratello di Pisacane a Napoli, l'allenatore del Cagliari: "Fuori pericolo di vita. Mio padre non è stato aggredito"
- 19:08 UFFICIALE - Gabigol torna al Santos in prestito: "Bentornato a casa". L'ex Inter giocherà con Neymar
- 18:54 I top club della Serie A su Giovane, il Verona fissa il prezzo: la posizione dell'Inter tra gennaio e giugno
- 18:40 Cancelo-Inter, ore di attesa: l'esterno portoghese si allena regolarmente con l'Al Hilal e lo staff di Inzaghi
- 18:26 Da Frattesi a Guendouzi, il Fenerbahce fa sul serio: c'è l'apertura del giocatore della Lazio
- 18:12 Inter-Cancelo, Chivu non si sbilancia ma è il primo a crederci: doppio sì all'operazione. Attesa per la decisione
- 17:57 Como vittorioso, Fabregas evidenzia la prova dei suoi: "L'Udinese ha battuto Inter e Napoli"
- 17:43 SI - Cancelo-Laporta, filo diretto per convincere il Barcellona. L'Inter attende: retroscena su Acerbi e Dr Vrij
- 17:27 Joao Cancelo? Chivu esce in dribbling e si focalizza sugli altri esterni destri
- 17:15 Matuzalem: "Contro l'Inter segnai il gol più brutto di tutti". Poi un retroscena su Lotito
- 17:00 Vince la paura nel sabato pomeriggio di lotta salvezza: doppio 1-1 tra Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa
- 16:45 Inter prima in Serie A ma non nel 2025: la Roma meglio dei nerazzurri. Un dato dal quale prendere lo slancio per il 2026
- 16:30 Governo, la legge di bilancio coinvolge anche lo sport: assist sulle plusvalenze
- 16:15 Milan, Leao: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga. Lottiamo sempre per vincere"
- 16:00 Lautaro, mirino sulla doppia cifra. Può scavalcare Vieri e Boninsegna: la statistica
- 15:45 Bologna, Italiano in conferenza: "Ci siamo un po' inceppati offensivamente, ma ci sbloccheremo"
- 15:30 Michieletto: "Io come Zanetti? Sarebbe bellissimo". Poi racconta la giornata ad Appiano con Lavia
- 15:15 Nesta: "Thiago Silva? Aveva un pre-contratto con l'Inter, ma scelse il Milan in 5 minuti"
- 15:00 Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer esplosivo, è forte ed è un vero leader"
- 14:45 Arsenal, Arteta celebra il ritorno di Gabriel Jesus: "L'ho trovato formidabile"
- 14:30 Il Como conferma il trend casalingo: 1-0 all'Udinese, blindato il sesto posto. Lariani imbattuti al Sinigaglia
- 14:15 Chivu: "De Vrij e Frattesi avranno più occasioni. Le frecciate extra campo per me non incidono. Su Cancelo..."
- 14:00 Qui Bologna - Fabbian torna a San Siro, con un occhio al mercato: pressing della Lazio
- 13:45 SM - Affare Cancelo, l'Inter ha fiducia. Più De Vrij che Acerbi per lo scambio. E il Barcellona...
- 13:30 Romano: "Cancelo aspetta una risposta dal Barcellona. E Inzaghi gradirebbe l'arrivo di un difensore all'Al-Hilal"
- 13:15 Valentin Carboni in prestito al Racing: solo dettagli da limare per la finalizzazione dell'operazione
- 13:00 CdS - A San Siro derby argentino: il Toro Martinez contro il Torito Castro. E occhio alle curiosità
- 12:45 GdS - Inter e Cancelo sempre più vicini, due motivi per essere ottimisti. Inzaghi intanto lo esclude dalle liste
- 12:30 GdS - Bonny dalla tribuna, Barella è carico e Zielinski insidia Mkhitaryan: le chiavi anti-Bologna
- 12:15 Leoni: "Prima del Liverpool niente di concreto con nessuna italiana. Chivu allenatore bravissimo. Vi spiego perché"
- 11:55 Corsera - In attesa del sì di Cancelo, l'Inter si porta avanti con l'Al-Hilal. La quadra tra club si troverà
- 11:40 GdS - Chivu si gode Akanji. L'affare Cancelo farebbe felici tutti anche il difensore ex City
- 11:17 Il sogno di Angelo, che è un po' quello di tutta la famiglia Moratti: "Ricomprerei l'Inter"
- 11:00 CdS - Inter-Al Hilal, intesa di massima per Cancelo che riflette. Ma i nerazzurri hanno fretta: stabilita deadline
- 10:45 TS - Cancelo, la Juve non è fuori dai giochi. Ma l'Inter fa l'ultimatum: attenderà una settimana al massimo
- 10:30 CdS - Inter al completo anche se parte Acerbi. Ma l'innesto in difesa non è da escludere
- 10:15 CdS - Lavoro parzialmente in gruppo per Bonny nella giornata di oggi: speranza di convocazione col Bologna
- 10:00 CdS - Frattesi, Fenerbahçe meno complicato della Juventus ma non scalda l'ex Sassuolo. Il punto
- 09:45 Inter-Bologna, a San Siro si sfidano le difese più "forti" della Serie A. E i nerazzurri primeggiano negli Expected Goals contro
- 09:30 CdS - Cancelo all'Inter? Cosa comporterebbe l'arrivo del portoghese per le liste UEFA
- 09:15 TS - Frattesi dice no al Fenerbahce e aspetta la sua preferita: manterrà il punto finché regge l'ipotesi Juve
- 09:00 CdS - Galatasaray ipotesi remota, Calhanoglu tornato al centro del progetto Inter: si pensa al rinnovo
- 08:45 TS - Col Bologna Mkhitaryan rivuole la titolarità, Pio scalpita ma sarà ThuLa. Lautaro punta i big
- 08:30 GdS - Cancelo-Inter sempre più vicini: accordo con l'Al-Hilal trovato. Inzaghi fa spazio ad Acerbi. E De Vrij...
- 00:00 L'Inter di Chivu e la nuova capacità di soffrire
Venerdì 02 gen
- 23:55 Supercoppa, anche in Francia piovono critiche per la scelta estera. De Zerbi: "Deve giocarsi nel Paese d'origine"
- 23:40 Sky - Caprile e Vicario sono i due nomi in cima alla lista per il dopo Sommer: i dettagli
- 23:25 Milan, Allegri predica calma: "Per lo Scudetto è troppo presto, ci sono 5 squadre in 4 punti"
- 23:10 Genoa, De Rossi: "Mercato? Anche big come Inter e Juve cambiano i giocatori"
- 22:55 Inter-Bologna, domenica la sfida numero 157 in Serie A: i precedenti. Perfetto equilibrio nelle ultime 8
- 22:40 Leao torna al gol e il Milan vince a Cagliari: rossoneri provvisoriamente in vetta alla classifica
- 22:25 Lo Monaco: "Scudetto, ci metto anche la Juve che si è avvicinata moltissimo"
- 22:10 San Siro anno zero: nel 2026 il progetto della nuova casa di Inter e Milan. Perché è giusto pretendere il meglio
- 21:55 Sky - Inter, contatti in corso per il ritorno di Cancelo: sul piatto anche De Vrij e Acerbi, si lavora allo scambio