L'ex calciatore Michelangelo Rampulla, intercettato da TMW Radio, ha parlato così della lotta Scudetto: "In questo momento credo che Conte e il Napoli, ma anche Allegri e il Milan sono quelli con più esperienza. Senza nulla togliere agli altri. Questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici. Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì. Anche se l'Inter è favorita".