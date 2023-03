"Questo è un appello . All’amor patrio. Per il bene del calcio italiano. Tre nostri allenatori - che se non sono i migliori in circolazione tra quelli laureati a Coverciano poco ci manca - lavorano all’estero. E anche tanto bene. L’appello è questo: tornate . Carlo, Antonio, Roberto, tornate, ché ci mancate". La Gazzetta dello Sport fa un tentativo che pare disperato per convincere Conte , Ancelotti e De Zerbi a tornare in Serie A.

Peraltro, su Conte, proprio nelle ultime ore sono continuate a circolare voci di un possibile rientro all'Inter (anche dal Times). "Conte in Premier è tra i miglior al mondo, ma non è il migliore: lo sarebbe in Serie A - spiega la rosea -. Con il Tottenham il matrimonio traballa e le vicende personali potrebbero riportarlo in Patria. E solo con Conte - e i suoi metodi di allenamento - Lukaku si è espresso su livelli da centravanti di valore mondiale (e facciamo finta di non ricordare che Big Rom fosse stato acquistato per 75 milioni, a proposito di investimenti, ma pure rivenduto a 113...). Per non parlare di quello che aveva fatto alla Juve, strappando uno scudetto al Milan con una rosa meno ricca di stelle di primo piano. Perché i grandi allenatori riescono a valorizzare. E poi l’Italia è l’Italia".