Il Corriere della Sera dedica ampio spazio alla questione stadio di Milan e Inter, provando a speigare perché i rossoneri hanno cambiato idea rispetto all'iniziale progetto di uno stadio condiviso. "In quattro anni, d’altronde, il mondo è cambiato - si legge -. Il proprietario del Milan era un fondo, Elliott, che vedeva di buon occhio l’idea di dividere le spese per il nuovo stadio, adesso ce n’è un altro, RedBird di Gerry Cardinale, che ha specifiche competenze sportive e lo stadio preferisce farselo da solo; dalla parte interista Suning sembrava pronta a conquistare l’Europa con i suoi elettrodomestici, il governo cinese sembrava meglio disposto, non c’era il prestito da 275 milioni chiesto al fondo Oaktree, da pagare o rinegoziare a maggio 2024, e nemmeno i mandati a Goldman Sachs per cercare investitori".