La sfida tra Napoli e Inter che vale una Supercoppa sarà anche quella in panchina tra Walter Mazzarri e Simone Inzaghi. Due mondi che, secondo il Corriere della Sera, appaiono lontanissimi. Il primo, per necessità e per convinzione, è appena tornato sulla sua amata difesa a 3 (quasi sempre a 5) che gli ha fatto ritrovare una vittoria convincente.

"Il secondo - sottolinea il Corsera - si è appena goduto la prova d’orchestra forse migliore della stagione per intensità e qualità del gioco distribuite lungo tutto l’arco della partita: una prova di forza e di bellezza — con l’unico appunto, non secondario, per i troppi gol sbagliati — che ha abbagliato anche Maurizio Sarri, uno dei profeti di un certo tipo di calcio, rapido, organizzato e quindi armonico".