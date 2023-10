Il poker storico da subentrato di Lautaro Martinez contro la Salernitana ha permesso all'Inter di strappare tre punti preziosi e di riportarsi in vetta alla classifica. La 'soluzione' trovata da Inzaghi per risolvere il match dell'Arechi trova oggi spazio di analisi anche tra le pagine del Corriere della Sera. "La ricetta di Simone Inzaghi, per restare a capotavola con il Milan dopo il digiuno imprevisto contro il Sassuolo, è molto semplice: quando Sanchez, alla prima da titolare al posto dell’argentino, dà i primi segnali di cottura, riecco il Toro - si legge -.

La panchina deve avere effetti tonificanti come nemmeno una beauty farm, perché in 26’ Lautaro ne segna addirittura 4 (primo subentrato della storia a riuscirci), arrivando a quota nove e aggiornando il suo impressionante tabellino contro la Salernitana".