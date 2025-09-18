Il portiere dell'Inter, Yann Sommer, è finito al centro delle critiche per due dei quattro gol subiti contro la Juventus nel derby d'Italia. L'ex estremo difensore Fernando Orsi è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per fare un punto sugli estremi difensori della Serie A:

Pensa anche lei che Sommer abbia sbagliato in modo evidente contro la Juventus?

"Sicuramente sono due errori, non è che offendo Sommer nel riconoscerlo. Anche lui riguardando i gol se ne sarà reso conto. Due errori da uno come lui non me li aspetto. Gli errori per i portieri sono sempre più evidenti rispetto a quando li commette un giocatore in un altro ruolo".

Il fatto che si parli di far giocare Josep Martinez è pericoloso, per Sommer?

"D'altronde quando hai 36 anni e alle tue spalle c'è un portiere più giovane che è stato pagato 15 milioni il rischio che tu venga sostituito c'è. Sommer a me piace tantissimo come dicevo, ricorda i portieri degli anni '80, meno teatrale e molto concreto. Ma l'Inter ha fatto una spesa importante e mi aspetto anche che creda in Martinez. Certo, lui è un portiere esperto e sa benissimo che sta andando verso la fine della carriera e che può essere sostituito. Non mi meraviglierei e non ci vedo un gran problema".

Dove possono arrivare le italiane?

"L'anno scorso ha vinto il PSG che nella fase a campionato aveva fatto male. C'è una Champions nei gironi e una nella fase a eliminazione diretta. Nella seconda dipende da come ci arrivi. Il Napoli lo vedo molto bene. L'Inter è in difficoltà in questo momento, l'Atalanta da valutare. Napoli e anche Juventus le vedo meglio, poi in Champions League in partite secche dipende da mille fattori".