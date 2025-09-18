Il miglior modo per zittire le critiche per un attaccante è sempre quello di fare gol. E a Marcus Thuram, ultimamente, sta riuscendo parecchio. Anche ieri doppietta non banale nell'esordio in Champions ad Amsterdam.

"Doveva usare la testa Marcus, dopo 4 giorni difficili da gestire, e non ha perso tempo - sottolinea il Corsport -. Una doppietta per incornare il Toro al debutto in A, un’altra doppietta per riaccendere l’Inter alla prima in Champions, e in mezzo il gol dello Stadium. A migliorare è pure il peso di Marcus nel gioco aereo: i gol di testa sono già 4, uno in più di tutto il bottino della stagione scorsa. La nuova specializzazione lo avvicina ai professori in materia – Thuram è solo il 2° interista ad aver firmato una doppietta di testa in una gara di Champions dopo Crespo nel 2002 sempre ad Amsterdam con l’Ajax -, mentre Chivu prende atto di un altro dato di fatto: questa Inter è capace di correre pure senza Lautaro, perché le alternative sono all’altezza della situazione".