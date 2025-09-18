Manuel Akanji ha esordito ieri contro l'Ajax in Champions League con la maglia dell'Inter, dopo aver già giocato in campionato contro la Juventus. Nelle dichiarazioni post-partita al sito della UEFA, il difensore svizzero ha elogiato il connazionale Sommer.

"Se quella palla entra, è 1-0 e andavamo sotto, quindi non sarebbe stato facile - afferma - Yann ci ha aiutato molto in quella situazione e sono davvero contento per lui. È stato davvero positivo per noi mantenere la porta inviolata, per dare fiducia ai ragazzi in attacco in modo che possano fare il loro lavoro".

"Siamo davvero contenti della vittoria e dell'inizio - prosegue -. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e segnato due gol su calci piazzati. Ci siamo allenati sui calci d'angolo e sono contento che stiano andando bene perché possono farci vincere le partite".