Dopo due test amichevoli di prestigio contro l'Inghilterra a Chesterfield e contro la Germania a Reutlingen, la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si prepara al Mondiale di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba.

Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori, informa il sito della FIGC: cinque nati nel 2005 (Amey, Corradi, Okoro, Sardo e Seghetti), sette nel 2006 (Berretta, Fellipe Jack, Konate, Mannini, Riccio, Romano e Siviero), otto nel 2007 (Cama, Emanuel Benjamín, Idele, Iddrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante e Sala) e uno nel 2008 (Natali). La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago.

Per la Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si tratta della nona partecipazione (1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 e 2025), la quarta consecutiva (2017, 2019, 2023 e 2025). Il miglior piazzamento della storia azzurra nella competizione è il secondo posto di due anni fa, conquistato proprio dal tecnico Carmine Nunziata, che si arrese per 1-0 contro l'Uruguay in finale allo stadio 'Ciudad de La Plata' (11 giugno 2023).

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza);

Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismaël Konaté (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa).