Ospite ieri sera negli studi di Sky, in occasione di Ajax-Inter, Goran Pandev ha parlato della vittoria nerazzurra ad Amsterdam: "L'Inter ha dimostrato sul campo di essere tosta, conoscendo bene questo gruppo so che sono ragazzi per bene, che si vogliono bene, che sono uniti. Ora ci sono altri giocatori giovani e li aiuteranno a crescere bene. Mi ha colpito come abbiano dato tutto per il loro allenatore, vogliono aiutare Cristian (Chivu, ndr), una cosa molto bella. Stasera sono scesi in campo praticamente gli stessi della scorsa stagione e hanno vinto tranquillamente, un risultato importante soprattutto per il mister che ha ricevuto parecchie critiche negli ultimi giorni".

Nel vostro gruppo del Triplete chi è che urlava e batteva il pugno sul tavolo? Il sospetto è che fosse Cambiasso...

"No, Cuchu era un buono, non si arrabbiava mai. In quel gruppo erano due-tre pesanti, come Samuel, Lucio, anche Zanetti che quando doveva incazzarsi lo faceva, c'era Materazzi. Ricordate la partita contro il Barcellona in cui Mario (Balotelli, ndr) ha gettato a terra la maglietta? Nello spogliatoio è successo di tutto... Però rimaneva tutto dentro".

