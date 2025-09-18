La vittoria dell'Inter contro l'Ajax "è stata la medicina giusta per i malanni che ancora sta vivendo l'Inter". Parola di Paolo Di Canio, intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il 2-0 nerazzurro in quel di Amsterdam con la decisiva doppietta di Marcus Thuram: "Ha iniziato come l'anno scorso, speriamo possa durare anche nel girone di ritorno. La vittoria è comunque una medicina importante perché l'Ajax ha blasone, in più giocavi fuori casa, non hai preso gol e due giocatori criticatissimi come Sommer e Thuram fanno una parata importante e una doppietta".

Il discorso si sposta poi su Francesco Pio Esposito, ieri all'esordio in Champions League: "Chivu è un allenatore che punta a far giocare anche gli under 23 e gli under 21. Esposito ha fatto esperienza in Serie B, ha fisicità. È un attaccante vero che gioca per la squadra e vede la porta. Chivu ha fatto bene a farlo giocare in una partita delicata, l'ha ritenuto pronto e questo fa bene anche agli altri giocatori che nel loro ruolo di intoccabili forse si erano un po' seduti. Il discorso vale anche per il centrocampo".