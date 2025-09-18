Dopo l'importante vittoria ottenuta ieri contro l'Ajax che apre al meglio il percorso stagionale in Champions League, arrivano altre buone notizie per Cristian Chivu. La sua Inter è tornata a vincere senza prendere gol, un binomio che rende fiducia alla squadra reduce dal finale di stagione terribile che trova nella gara di Monaco il suo apice e da un restart avviatosi con fatica. Gli scivoloni di risultato più che di prestazioni ottenuti con Udinese e Juventus hanno trovato nella capitale olandese un contraltare di good vibes che continuano a spirare anche una volta tornati a Milano.

La squadra è rientrata nel capoluogo lombardo nella notte, ritrovandosi oggi ad Appiano Gentile per il canonico allenamento defaticante dopo le fatiche europee della Cruijff Arena. La novità odierna riguarda i due assenti di ieri, ovvero Matteo Darmian e capitan Lautaro: il primo ha svolto oggi lavoro personalizzato, mentre l'argentino si è allenato in palestra e secondo quanto riferito da Sky Sport già domani potrebbero tornare in gruppo entrambi.