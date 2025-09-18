Anche il Corriere dello Sport critica e non condivide la decisione di Oliver di revocare il rigore assegnato all'Inter per fallo di Baas su Thuram. "C’è voluto il bilancino di un farmacista per togliere il rigore assegnato (correttamente) all’Inter per un fallo netto di Baas su Thuram (cintura all’altezza delle spalle, petto). L’australiano (sì, avete capito bene) Gillett (dirige dal 2021 in Premier, s’è trasferito in Inghilterra nel 2019 per aver vinto una borsa post-dottorato alla Liverpool John Moores University) lo richiama per un corpo a corpo (spinge prima Thuram? O la prima manata è di Baas?) fra i due, assolutamente di gioco".
Bocciato il fischietto inglese: voto 5. Mentre 5,5 a Gillet.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 18 settembre 2025 alle 11:02 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni
Autore: Alessandro Cavasinni
