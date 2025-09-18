Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la sfida di ieri tra Ajax e Inter: "L'Inter ha superato brillantemente un piccolo momento di difficoltà nel primo tempo, ma mi è piaciuto come Chivu ha gestito la situazione. Dal punto di vista calcistico si può fare meglio ma intanto è arrivata una vittoria. Chivu ha comunque comunicato molto bene. La gestione dell'allenatore non è facile, ma il tecnico romeno sta provando a dare un'identità in ambiente che proveniva da parecchie complicazioni".

Pio Esposito potrà prendersi il posto da titolare?
"No ragazzi, non scherziamo. Ha la fortuna di allenarsi e di giocare insieme a due fenomeni del calibro di Lautaro e Thuram. Il processo di maturazione di un attaccante poi è lungo. Quando dimostrerà che potrà fare bene contro le big per un lasso di tempo continuativo si potranno fare certi ragionamenti. Gli auguro il meglio ma non toglierei nessuno dei big".

Gio 18 settembre 2025
