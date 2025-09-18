Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la sfida di ieri tra Ajax e Inter: "L'Inter ha superato brillantemente un piccolo momento di difficoltà nel primo tempo, ma mi è piaciuto come Chivu ha gestito la situazione. Dal punto di vista calcistico si può fare meglio ma intanto è arrivata una vittoria. Chivu ha comunque comunicato molto bene. La gestione dell'allenatore non è facile, ma il tecnico romeno sta provando a dare un'identità in ambiente che proveniva da parecchie complicazioni".

Pio Esposito potrà prendersi il posto da titolare?

"No ragazzi, non scherziamo. Ha la fortuna di allenarsi e di giocare insieme a due fenomeni del calibro di Lautaro e Thuram. Il processo di maturazione di un attaccante poi è lungo. Quando dimostrerà che potrà fare bene contro le big per un lasso di tempo continuativo si potranno fare certi ragionamenti. Gli auguro il meglio ma non toglierei nessuno dei big".