Ripensando all'epilogo dolorosissimo della scorsa Champions League, Andreas Christensen non ha nascosto che in questa stagione l'obiettivo del Barcellona è provare a sollevare la Coppa dalle grandi orecchie: "Ogni annata è speciale in Champions League - ha detto il difensore danese in conferenza stampa prima della partita contro il Newcastle -. L'anno scorso siamo quasi approdati in finale, la gente ha molta fame e vuole raggiungerla: per noi è un obiettivo. Stiamo spingendo per questo. Ci ha fatto male, abbiamo preso gol all'ultimo minuto della partita", ha ricordato l'ex Chelsea riferendosi al 3-3 di Francesco Acerbi nella gara di San Siro, poi risolta per l'Inter da Davide Frattesi ai supplementari.