In vista del derby della Capitale, Il Corriere della Sera ha intervistato Luigi Di Biagio, soffermandosi anche sul momento di Manu Koné, obiettivo dei nerazzurri in estate: Segna poco? Sì, certo. Ma se andiamo con la lente, vedrà che riusciremo a trovare difetti in ogni giocatore. Il francese è un centrocampista dalle potenzialità enormi, fisicamente imponente. Buon per la Roma e per Gasperini che ce l’ha in organico. E aggiungo: bene per i giallorossi che non sia stato ceduto in estate, l’Inter aveva visto giusto con lui. Farà una grande stagione, non ho dubbi".