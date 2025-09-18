L'esordio in Champions League di Manuel Akanji con la maglia dell'Inter è coinciso con la vittoria sul campo dell'Ajax. Un 2-0 che lo svizzero ha commentato anche con i giornalisti della RSI: "Non è mai facile vincere in trasferta in Champions, soprattutto su un campo difficile come questo. La parata di Yann Sommer proprio poco prima del gol è stata fondamentale, la cosa importante è stata non avere preso gol", la sua analisi.

Parlando del suo inserimento all'Inter, l'ex difensore del Manchester City ha aggiunto: "E' stato molto buono, sono soddisfatto. Vincere poi ha aiutato perché quando si vince il clima indubbiamente migliora. Adesso la cosa più importante per me è trovare una casa il più presto possibile perché vivere in hotel non è la situazione ideale. Sono contento anche di avere un allenatore come Cristian Chivu che parla bene inglese, così è più facile comunicare con lui".

Tornando sul ko con la Juve, Akanji ha concluso: "Dovevamo lasciarci tutto alle spalle. Le critiche? Gioco a calcio da molto tempo...".