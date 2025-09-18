L'Inter fa 'squadra' anche fuori dal campo difendendo dalle critiche Yann Sommer, finito sul banco degli imputati dopo la prestazione negativa nel derby d'Italia. Parlando a margine del 2-0 sul campo dell'Ajax, Marcus Thuram si è espresso così sul tema alla RSI: "Yann gioca a calcio da vent'anni, non sarà la prima volta che subisce critiche. Fa parte del nostro mondo, noi lasciamo parlare. È normale che sbagliamo e le critiche arrivano, ma noi pensiamo sempre alla partita dopo", le parole di Tikus.

Gli fa eco Stefan de Vrij: "Sì, è stato fondamentale, ha fatto una parata importantissima e incredibile. Fossero andati in vantaggio loro forse sarebbe stata una partita diversa, invece è stato bravissimo. È un grandissimo portiere e una grandissima persona che dà fiducia a tutta la squadra"