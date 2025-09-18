Intervistato da Ziggo Sport, Stefan de Vrij ha speso parole di lode per l'MVP di Ajax-Inter, Marcus Thuram, l'uomo che con la sua doppietta ha regalato la vittoria ai nerazzurri nel match di debutto in Champions League: "E' fortissimo, un giocatore fantastico - ha dichiarato il difensore dopo il 2-0 di Amsterdam -. Guardate come tiene la palla, quanto è tecnico e poi ha una grande intelligenza calcistica. E ora sa anche colpire bene di testa. Gli ho detto: 'Dove l'hai imparato?'. Ha sempre detto di non essere bravo a colpire di testa, ma è migliorato moltissimo sotto questo aspetto. All'inizio, diceva che i colpi di testa non erano il suo forte".
Sezione: Copertina / Data: Gio 18 settembre 2025 alle 11:44 / Fonte: Voetbal International
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
