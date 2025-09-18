“Da parte dell’Inter c’è stata una grande prova di forza, perché dopo la sconfitta che ha subito a Torino contro la Juventus serviva una grande reazione”. Così a TuttoMercatoWeb.com - all'interno della rubrica "A tu per tu" - parla Carmine Gautieri dopo la vittoria dell’Inter in Champions League contro l’Ajax:

"Tatticamente che partita è stata? La mossa di far giocare Pio Esposito l’ho vista positivamente. Chivu ha mostrato grande personalità. Serviva una reazione per vincere e c’è stata. L’Inter ha cambiato qualcosa. A Parma Chivu ha fatto bene, bisogna dargli del tempo. È l’allenatore giusto per i nerazzurri”.