Nelle scorse ore è arrivato il passo importante del via libera della giunta del Comune di Milano alla delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan, ma nonostante questo (in attesa del Consiglio comunale in programma entro fine settembre) "l’interesse della società rossonera per San Donato resta". Ad assicurarlo è il sindaco Francesco Squeri, interpellato sulla questione dall'agenzia di stampa AGI.
"Loro non chiudono con San Donato - dice il primo cittadino del comune dell'interland milanese -. La giunta di Milano ha deliberato e ora si arriverà in consiglio comunale ma non sarà un percorso facile, come tutti i percorsi in Italia per costruire uno stadio. Noi siamo tranquilli, perché se coi vertici della società non ci siamo sentiti nelle ultime settimane, SportLifeCity di cui il Milan ha le quote di maggioranza ci ha presentato l’ipotesi di una riqualificazione a vocazione sportiva dell’area San Francesco. L’ufficio tecnico del comune con i tecnici di SportLifeCity si stanno confrontando per vedere se i progetti che stanno mettendo in atto sono conformi al Pgt. Diciamo quindi che dal punto di vista tecnico i contatti ci sono, con i vertici del Milan invece no ma penso che anche loro aspettino la decisione del consiglio comunale. C’è ancora una convezione aperta con SportLifeCity per il progetto di una arena da 20mila posti e qui il Milan in ogni caso, anche se non è lo stadio, ci ha prospettato di voler fare un altro centro a vocazione sportiva e a noi, come Comune, interessa che quell’area venga in qualche modo riqualificata per fare sport".
Squeri dice poi la sua sugli ultimi sviluppi buricratici per il nuovo San Siro: "Mi sembra che ora le cose si stiano avviando verso una soluzione positiva per il Comune: io ho sempre detto che per un progetto così importante è lecito che le due società avessero due piani. Nel mentre l’Accordo di programma per San Donato è stato congelato, aspettavamo le ultime evoluzioni di questi giorni, ora vediamo».
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie
Altre notizie
